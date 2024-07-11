При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область сгорели два автомобиля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон ВСУ атаковал принадлежащий сельскохозяйственному предприятию автомобиль на участке дороги Байцуры — Грузское. Водитель с ранением самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Еще один дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Богун-Городок. Водитель с контузией и баротравмой госпитализирован, добавил Гладков.

До этого губернатор сообщал, что дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. В результате прилетов никто не пострадал.

Накануне Гладков заявил, что жителям Белгородской области выплатили компенсацию за потерянное из-за атак ВСУ имущество. Также он сообщил о восстановлении пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ на Прохоровку храма Петра и Павла к 12 июля — православному празднику Петра и Павла. На ремонт храма ушло меньше месяца.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.