В Чувашии осудили на 7,5 года создателя ячейки экстремистов в колонии

В Чувашии осудили создателя экстремистской ячейки, теперь он проведет в тюрьме 7,5 года. Об этом сообщает ПравдаПФО со ссылкой на источник в пресс-службе УФСБ России по Чувашии.

В ходе расследования дела было установлено, что осужденный в 2022 году организовал в исправительном учреждении ИК-9 ячейку международного экстремистского общественного движения АУЕ (организация запрещена в России) («Арестантское уголовное единство»).

По данным УФСБ, злоумышленник вовлек в незаконное движение других людей, после чего установил внутригрупповую иерархию с распределением ролей и функций ее участников.

Кроме того, осужденный сформировал приверженность к так называемому воровскому закону, которая выражалась в насаждении криминальных правил и традиций. Также мужчина определил способы нелегальной связи друг с другом, порядок добывания и распределения материальных и финансовых ресурсов.

Цивильский районный суд признал 39-летнего мужчину виновным в организации деятельности экстремистской организации. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 года лишения свободы с лишением права руководить общественными организациями и объединениями в течение пяти лет.

До этого в Ярославской области правоохранители ликвидировали состоящую из осужденных ячейку экстремистского движения АУЕ (организация запрещена в России) («Арестантское уголовное единство»).

Ранее в Тыве привлекли к ответственности участников ячейки движения АУЕ*.