Врач рассказала, при каких симптомах ПМС следует обратиться к врачу

Предменструальный синдром (ПМС) присутствует практически у всех женщин и представляет собой целый ряд симптомов, которые никак не связаны между собой. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Признаки ПМС, по ее словам, могут быть связаны с работой центральной нервной системы (плаксивость, раздражительность, необоснованный гнев, бессонница), с физическими проявлениями (боли, отечность конечностей, запоры, понос), с сексуальными предпочтениями (тяга к сексуальным приключениям, или наоборот отвращение к интимной близости). Также существуют кризовая и цефалгическая формы ПМС, продолжила специалист.

«Кризовая — это панические атаки, как будто бы накрывает что-то, становится вся жизнь не мила. Неприятные мысли, иногда суицидальные, различные формы галлюцинаций. Цефалгическая — повышенная чувствительность к запахам, подташнивание», — объяснила Ерофеева.

Она подчеркнула, что если женщина испытывает более 5 вышеперечисленных симптомов, то ей следует обратиться к врачу.

Когнитивно-поведенческий психолог, семейный психолог Мария Бояркина до этого дала советы, как помочь себе при ПМС. Она посоветовала ограничить время в социальных сетях, просмотр новостей, фильмов ужасов и триллеров, заменив их на прогулки на свежем воздухе и легкие физические упражнения.

Второе правило, по словам специалиста, — уменьшить количество потребляемого сахара, продуктов брожения, тонизирующих напитков, а также исключить алкоголь.

Ранее врач рассказала, почему перед менструацией увеличивается вес.