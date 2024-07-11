Новые площадки для бесплатных занятий спортом открыли в Москве

В Москве в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» открылись 72 новые площадки для бесплатных занятий спортом на свежем воздухе, сообщается на сайте mos.ru.

На площадках желающие могут позаниматься футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, бегом и ушу.

Также в Москве на 13 парковых и 24 фестивальных площадках по выходным проводятся занятия по растяжке и йоге, а на причалах и набережных можно заняться йогой и танцами.

Танцевальные занятия проходят на причалах Нагатинского затона и Братеевской набережной, Краснопресненской набережной и набережной в парке «Печатники».

Ранее в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Зеленограде в этом сезоне будут приведены в порядок территории около пруда Быково Болото и Школьного озера.