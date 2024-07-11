Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Энергодаре начался крупный лесной пожар из-за обстрела ВСУ

МЧС сообщило о сильном лесном пожаре в Энергодаре из-за обстрела ВСУ

Возле Энергодара начался крупный лесной пожар из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, на борьбу с огнем брошены все силы городских оперативных служб. Жителей призывают закрывать окна в домах и забрать машины со стоянки вблизи магазина «Кураж».

По данным МЧС, площадь пожара сейчас снизилась с 50 до 10 га. С 10-го июля к борьбе с огнем были привлечены 17 единиц техники и 67 человек личного состава. Сейчас на месте продолжает работать 21 сотрудник МЧС России и четыре единицы техники.

До этого в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ начался сильный пожар на лесопилке.

Одновременно в городе Алешки украинские военные нанесли удар по жилому сектору. В результате пострадал один мужчина, его с множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее Путин предложил правительству обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами