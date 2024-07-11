Суд на Украине заочно вынес приговор координатору николаевского подполья

Украинский суд заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

В отношении Лебедева на Украине открыто уголовное производство по статье о государственной измене. Украинская сторона обвиняет его в сборе разведывательных данных, а также корректировке воздушных атак.

Сергей Лебедев известен тем, что сообщает об ударах российских войск по украинским военным объектам. Например, 10 июля координатор николаевского подполья сообщал, что в Запорожской области был уничтожен склад Вооруженных сил Украины с фугасами для автоматических станковых гранатометов. Незадолго до этого Лебедев рассказал, что ВС РФ поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ завезли ракеты.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые собирали и передавали данные о перемещении Вооруженных сил Украины. Как заявили в СБУ, фигуранты передавали данные Лебедеву.

Ранее на Украине заочно осудили главу ЛНР Леонида Пасечника.