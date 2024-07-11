Открытое горение ликвидировано в цеху в подмосковных Химках

На крыше цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано», — сказали там.

До этого стало известно, что пожар на предприятии в подмосковных Химках начался со склада с матрасами.

Утром 11 июля в Химках загорелся цех по производству керамических плит. По данным Telegram-канала SHOT, пожар распространился на 5 тыс. квадратных метров. Сотрудники МЧС сообщали о подготовке вертолета для тушения с воздуха.

Очевидцы рассказали о том, что на территории загоревшегося цеха были слышны сильные хлопки. На месте также увидели реанимобиль.

По данным канала, пожарные успели вынести из здания десять газовых баллонов, но внутри осталось еще 20. В здании частично обрушилась горящая кровля.

На месте работали свыше 50 специалистов и 18 единиц техники. О пострадавших, как и о причинах возгорания не сообщалось.

Ранее появились кадры загоревшейся крыши многоэтажки в Подмосковье.