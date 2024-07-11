Дачникам рассказали, как правильно поливать сладкий перец

При выращивании сладкого перца важно уделять внимание поливу и подпитке удобрениями, чтобы культура вовремя получала влагу и важные питательные вещества. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Специалисты советуют раз в неделю поливать перец не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений.

Уточняется, что в 10 литрах воды необходимо растворить 2 столовые ложки азофоски, 1 столовую ложку калия без хлора, а также добавить микроэлементы (2 чайные ложки «Унифлор — микро»). Полученного раствора хватит, чтобы полить пятиметровую грядку.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого напомнила дачникам, что в июле пора сажать редис, дайкон, огурцы, а также зелень.

Дайкон, по ее словам, сажается 15 июля. Что касается редиса, его не стоит сажать раньше 20 июля, поскольку из-за большого количества света он сразу начнет цвести.

Эксперт строительных гипермаркетов OBI, садовый эксперт Наталия Крюкова в свою очередь объяснила, как ухаживать за огородом в жару. По ее словам, одна из самых частых ошибок, которую совершают садоводы в зной, — это чрезмерный полив. Вопреки ожиданиям, он может только навредить растениям, усугубив стресс от высоких температур и вымыв питательные вещества из почвы.

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