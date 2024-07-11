В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает издание ZN.ua в своем Telegram-канале.

Местные паблики призывают жителей спуститься в укрытия. Подробности случившегося не сообщаются.

9 июля сообщалось, что в Херсоне произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава военной администрации населенного пункта Роман Мрочко. Также днем 9 июля мэр города Одессы Геннадий Труханов заявил, что в населенном пункте произошел взрыв. В тот момент на территории всего региона была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.