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В Омске затопило центр города из-за ливня

Om1.ru: в Омске затопило центр города и ограничено движение из-за ливня

В Омске затопило центр города и ограничено движение транспорта из-за ливня. Об этом сообщает издание Om1.ru.

В центре города из-за затоплений начались 10-балльные пробки и перестала работать часть светофоров. Подземный пешеход на улице Ленина в центре Омска оказался затоплен из-за разгула стихии. Вследствие ливня временно ограничено движение троллейбусов по пятнадцатому маршруту. При этом в левобережной части города идет снег, а в некоторых районах шел град.

По данным МЧС, ливневые дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 17-22 м/с ожидаются в городе до конца дня.

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые сейчас пилят и вывозят за пределы города.

Ураган сорвал часть крыши на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления, в результате чего оказался поврежден контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Омской области двух подростков завалило землей во время прогулки у реки.

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