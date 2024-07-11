Россиянам рассказали, как выбрать шоколад без сахара

При выборе шоколада без сахара важно обратить внимание на наличие в его составе какао-бобов, — их должно быть не менее 75%. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила нутрициолог Алина Лычагина. Также, по ее словам, продукт должен содержать какао-масло.

Кроме того, специалист посоветовала посмотреть на название сахарозаменителя.

«Хорошей альтернативой сахару является эритрит. Он не содержит калорий, у него очень низкий гликемический индекс, что не вызывает скачков сахара. Это природный сахарозаменитель, являющийся здоровой альтернативой сахару», — указала Лычагина.

Она добавила, что качественный шоколад не должен содержать растительных масел, ароматизаторов, подсластителей и красителей.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого посоветовала выбирать шоколад, изготовленный из какао-бобов высокого качества, прошедших тщательную обработку. Также, по ее словам, стоит обращайте внимание на гладкость и текстуру плитки.

В июне сообщалось, что с начала 2024 года цены на шоколад в России выросли на 15%. К началу лета средняя стоимость плитки достигла 304 рублей.

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