Диетологи назвали россиянам безопасную дозу шоколада

В день человеку можно съесть целую плитку шоколада без вреда здоровью. Причем лучше делать выбор в пользу горького шоколада – он действует как один из самых эффективных антидепрессантов, рассказала НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

При потреблении 100 граммов шоколада человек получает пятую часть суточного рациона в 2 тыс. калорий в день. Калорийным шоколад делает сахар, поэтому лучше делать выбор в пользу горького шоколада с содержанием какао 85% и выше, отметила Белоусова. По ее словам, такое лакомство считается диетическим и действует на человека как антидепрессант.

«Здоровый человек может съедать плитку в день спокойно, только не надо разом», — отметила диетолог.

Людям с лишним весом можно в день съедать максимум шестую часть плитки, заключила она.

Напомним, врачи подчеркивают, что в хорошем шоколаде содержание какао-бобов должно быть не ниже 70%. Также качественный продукт должен содержать какао-масло, какао-порошок и натуральный сахар, внешне он должен быть гладким без зерен или неровностей.

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