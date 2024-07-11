Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетологи назвали россиянам безопасную дозу шоколада

Диетолог Белоусова: здоровый человек в день может съесть плитку шоколада

close
100%
Shutterstock

В день человеку можно съесть целую плитку шоколада без вреда здоровью. Причем лучше делать выбор в пользу горького шоколада – он действует как один из самых эффективных антидепрессантов, рассказала НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

При потреблении 100 граммов шоколада человек получает пятую часть суточного рациона в 2 тыс. калорий в день. Калорийным шоколад делает сахар, поэтому лучше делать выбор в пользу горького шоколада с содержанием какао 85% и выше, отметила Белоусова. По ее словам, такое лакомство считается диетическим и действует на человека как антидепрессант.

«Здоровый человек может съедать плитку в день спокойно, только не надо разом», — отметила диетолог.

Людям с лишним весом можно в день съедать максимум шестую часть плитки, заключила она.

Напомним, врачи подчеркивают, что в хорошем шоколаде содержание какао-бобов должно быть не ниже 70%. Также качественный продукт должен содержать какао-масло, какао-порошок и натуральный сахар, внешне он должен быть гладким без зерен или неровностей.

Россиянам ранее назвали самые опасные виды конфет для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами