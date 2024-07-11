Краснодарцев возмутили голые дети на балконе местной жительницы

Жителей Краснодара возмутила многодетная мать, которая выпускает своих детей на балкон голыми и оставляет их без присмотра. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По словам кубанцев, женщина проживает в одной из квартир дома 15, к. 4 по Сахалинской улице. Жители утверждают, что мать воспитывает семерых детей — малолетние якобы не выходят на улицу. Вместо этого, по словам соседей, несовершеннолетние часто гуляют на незастекленном балконе. При этом дети выходят на воздух голыми, что смущает прохожих.

В комментариях к посту подписчики канала отметили, что не видят ничего ужасного в том, что дети раздеты в жару, но в то же время выразили беспокойство по поводу безопасности малолетних на балконе.

«Балкон вообще не защищен от несчастного случая... Это страшно», «Хотя бы садовой пластиковой сеткой огородить...», «Меры безопасности конечно надо предпринимать, прежде чем выпускать детей на балкон», — высказались пользователи сети.

Ранее в Приморье возбудили дело на мать, ребенка-инвалида которой нашли голым на дороге.