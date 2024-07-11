Россиянкам рассказали, можно ли сочетать золото и серебро в одном образе

Золотые и серебряные украшения могут успешно сочетаться в одном образе, однако стоит придерживаться определенных правил. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала стилист Мария Шеди. По ее словам, стильно будут смотреться негромоздкие аксессуары из разных металлов.

«Если у нас огромная золотая цепь, а рядом такая же серебряная — это перебор. А вот тоненькие цепочки будут смотреться вместе интересно и свежо», — отметила эксперт.

Она добавила, что золото и серебро будут хорошо выглядеть в одном образе, если украшения едины по стилю. Также, по словам стилиста, можно развести разные цвета по зонам, к примеру, надеть серебряные серьги, сумку выбрать с золотой фурнитурой и объединить все это биметаллическим колье.

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян до этого посоветовал россиянкам украсить образ браслетом на щиколотке. Такая деталь, по его словам, добавит «нежной изюминки в самый базовый летний лук».

Также Надирян назвал трендом одежду со знаками зодиака. Он заявил, что по тематическим атрибутам можно предугадать характер человека.

Ранее стилист назвал стоптанную обувь новым трендом.