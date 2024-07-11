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Пассажирка самолета плевалась в попутчиков и откусила кусок униформы бортпроводника

Американка устроила дебош на борту самолета, когда не смогла попасть в туалет

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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирка вышла из себя и откусила кусок от униформы бортпроводника. Об этом сообщает Daily Mail.

На днях нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании United Airlinesиз Майами в Ньюарк. По словам свидетелей, одна из пассажирок внезапно стала агрессивной и нарушила порядок.

Дебоширка ругалась, кричала, оскорбляла остальных пассажиров и плевалась в них. Когда одна женщина попросила ее успокоиться, девушка заявила: «Возвращайся в Россию, старуха» и пригрозила ей физической расправой. Очевидец инцидента утверждает, что хулиганка вышла из себя, когда по какой-то причине не смогла попасть в туалет.

Она боролась с тремя бортпроводниками, пытавшимися обезвредить ее с помощью пластиковых наручников, а затем откусила часть униформы одного из них. Экипаж воздушного судна принял решение прервать рейс. Все зааплодировали, когда девушку наконец вывели из самолета после приземления.

«Наши бортпроводники пытались разрядить обстановку и защитить других пассажиров. Мы благодарны нашей команде за профессионализм и заботу о безопасности наших клиентов», — отметили в авиакомпании.

Рейс в Ньюарк был задержан еще на три часа, а агрессивную американку доставили в больницу для медицинского обследования. Пока она, как уточнили в полицейском управлении Орландо, остается на свободе.

Ранее пассажирка укусила бортпроводника во время посадки в самолет и никуда не улетела.

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