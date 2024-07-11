Очевидцы рассказали, как начался пожар в Химках

Пожар на предприятии в подмосковных Химках начался со склада с матрасами. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. Затем, по их словам, огонь перекинулся и на другие объекты.

Уточняется, что на территории помещения арендуют несколько компаний, занимающихся сервисным обслуживанием систем безопасности, производством мебели, плитки и др.

Утром 11 июля в Химках загорелся цех по производству керамических плит. По данным Telegram-канала Shot, пожар распространился на 5 тыс. квадратных метров. Сотрудники МЧС сообщили о подготовке вертолета для тушения с воздуха.

Очевидцы рассказали о том, что на территории загоревшегося цеха были слышны сильные хлопки. На месте также увидели реанимобиль.

По данным канала, пожарные успели вынести из здания десять газовых баллонов, но внутри осталось еще 20. В здании частично обрушилась горящая кровля.

На месте работают более 50 специалистов и 18 единиц техники. О пострадавших, как и о причинах возгорания информации не поступало.

К полудню пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что во Франции загорелся шпиль знаменитого Руанского собора.