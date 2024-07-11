Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в жару

Чтобы пережить жаркую погоду без серьезного вреда здоровью, важно соблюдать главные правила безопасности. Так, ни в коем случае нельзя охлаждаться, садясь перед вентилятором или кондиционером в мокрой одежде – это грозит насморком, ангиной, пиелонефритом и пневмонией, выяснила у экспертов «Мойка78».

Специалисты подчеркивают, что если человек сильно вспотел, то перед входом в помещение с искусственным охлаждением ему следует переодеться в сухую одежду. Кроме того, при высокой температуре воздуха не рекомендуется носить обтягивающую одежду, так как она мешает отведению тепла и нормальному кровообращению, а также повышает риск развития тромбов. Носить следует светлую и просторную одежду из натуральных тканей.

Также эксперты призывают в жару отказаться от кофе и чая, так как за счет содержания кофеина эти напитки повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также обезвоживают организм. Их рекомендуется заменить морсами, водой и травяными чаями.

Металлические жалюзи в жару и деревянные ставни делают воздух в помещении еще горячее, так как сильно нагреваются под солнцем – вместо них специалисты советуют использовать плотные шторы.

Также эксперты подчеркивают, что в помещении нельзя резко охлаждать температуру, включая кондиционер на самую сильную мощность. Чтобы не заболеть, рекомендуется постепенно понижать температурный режим на 7-10 градусов, установив его сначала на 3 градуса ниже, чем на улице.

Напомним, во второй половине недели в центральной части страны и на юге Европейской территории ожидается рекордная жара. В Московской области и близлежащих регионах воздух прогреется до 30-32 градусов, а на юге Европейской части страны – до 35-40 градусов.

Ранее врачи перечислили напитки, которые можно пить в жару.