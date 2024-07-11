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Россиянка запустила фейерверки в банке по заданию мошенников

Ростовчанка взяла кредиты и запустила в банке салют по заданию мошенников

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Ростове-на-Дону 50-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. По их указанию она перевела им несколько миллионов рублей, а также запустила в отделении банка фейерверк. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Как рассказала ростовчанка, с ней связался неизвестный и сообщил, что на нее оформлены пять кредитов в разных банках. Чтобы избавиться от них, мошенник предложил оформить новые кредиты в других финансовых организациях и перевести их на якобы безопасный счет. Женщина последовала советам незнакомца, оформила несколько займов на общую сумму один миллион рублей и перевела их аферисту. Затем по его же указанию продала две квартиры и перечислила обманщику еще четыре миллиона рублей. Последнее задание, которое ростовчанка получила от злоумышленника, заключалось в совершении противоправного действия в банке. Мошенник пообещал, что после этого женщина получит все деньги назад.

Ростовчанка приобрела фейерверк, принесла его в отделение финансовой организации, подожгла его и скрылась. В итоге нарушительница стала фигуранткой дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Также в отношении неустановленных лиц правоохранители возбудили дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Благовещенске женщина запустила салют на 150 залпов в квартире по указанию мошенников и устроила пожар.

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