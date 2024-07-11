В Химках выявили очаг кори

В Химках на улице Мельникова обнаружили очаг кори. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что корью заразился житель многоэтажного дома на этой улице. Всех проживающих в здании предупредили о возможном заражении и попросили обратиться в местную поликлинику.

В конце июня сообщалось, что в Приморском крае зафиксировали первые случаи заболевания корью. Больные корью выявлены во Владивостоке. В основном это завозные случаи. Для предотвращения распространения заболевания в крае проводятся мероприятия, которые позволят определить заболевших, граждан с подозрением на корь и их контакты. В настоящее время врачи выявляют приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от кори. При наличии согласия проводится экстренная вакцинация. Также устанавливается медицинский контроль за лицами, находившимися в контакте с больными.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о завершении подъема заболеваемости корью в России.