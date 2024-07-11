В Приморье мигрант оказался под арестом за оскорбление русских

В Приморье мигрант угрожал мужчине и женщине и оскорбил их по национальному признаку. Как уточнили в СУ СКР по региону, иностранца уже задержали.

На днях между жителями дома на улице Фрунзе в городе Артём произошел конфликт. 20-летний мигрант заблокировал чужую машину, когда парковался там в темное время суток. Наутро жильцы попросили его убрать транспортное средство, но водитель решил высказать в их адрес все, что думал насчет русского народа. Мужчина назвал жителей Приморья нацистами и заявил: «В очко вас надо!» Его заявления попали на видео. Теперь мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного 282-й статьей УК РФ.

«Подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей и допустил высказывания, унижающие человеческое достоинство группы лиц, выделенных по национальному признаку», – считают в СК.

Накануне в сети появилось видео с извинениями иностранца. Как сообщается, перед этим он был избит своими же соотечественниками, которым не понравилось его поведение. Сейчас подозреваемый находится под стражей, пока следователи проверяют, законность получения им гражданства РФ.

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