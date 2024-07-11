Организаторы объявили гостей VK Fest

Организаторы VK Fest объявили звездных гостей синей дорожки, среди которых Надежда Кадышева, Нюша, Джиган, IOWA и другие артисты, сообщает пресс-служба VK Fest.

Ведущими фестиваля станут Дмитрий Позов, Антон Шастун, Дмитрий Журавлев, Алла Михеева, Арсений Попов, Ида Галич, Олеся Иванченко и Сергей Матвиенко.

Как отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова, синюю дорожку фестиваля можно назвать одним из самых ожидаемых событий.

«Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами», — сказала она.

Приглашенные звезды пройдут по синей дорожке VK Fest в парке «Лужники» 13 и 14 июля.

Всего на VK Fest появятся 150 артистов и инфлюенсеров. Пользователи сети «ВКонтакте» смогут наблюдать за онлайн-трансляцией из «Лужников».