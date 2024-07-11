В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и спасательных кругах

В Анапе временно запрещено использование надувных плавательных средств. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как пояснили власти, запрет действует из-за усиления отжимного северо-восточного ветра.

Управление гражданской обороны и защиты населения призвало отдыхающих быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье. Также взрослым посоветовали усилить контроль за детьми рядом с водоемами.

До этого инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказывал, что несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности – к примеру, когда родители не следят за своими детьми.

Еще одна распространенная причина ЧП на воде – это купание в непредусмотренных для этого местах, где в случае опасности даже нет спасателей. Купаться можно только при дневном свете и на пляжах, оборудованных спасательной вышкой, заключил инспектор.

Ранее на Кубани четырех человек спасли с затонувшей яхты.