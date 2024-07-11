Врач объяснила, почему на диете не стоит отказываться от сладостей

Часто для снижения веса советуют отказаться от любимых сладостей, однако это вряд ли необходимо. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мария Иванова. Она обратила внимание, что, как правило, чем больше у человека запретов в питании, тем меньше он их соблюдает.

«К примеру, вам сегодня захотелось шоколадный молочный ломтик. Он содержит в своем составе примерно 118 ккал. Разве это много? Все дело в количестве. Лучше съесть одну такую сладость, чем невкусный протеиновый батончик, не получить удовлетворение и после этого съесть целую шоколадку», — объяснила врач.

При этом она отметила, что для людей с нарушением углеводного обмена или инсулинорезистентностью безопаснее всего будет небольшое количество горького шоколада или белого пломбира без вафли.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого объяснила, как определить качественный шоколад. По ее словам, важно обратить внимание на содержание в продукте какао-бобов. Этот показатель должен быть не ниже 70%. Кроме того, лакомство должно содержать какао-масло, какао-порошок и натуральный сахар.

Специалист также отметила, что качественный шоколад имеет блестящую поверхность, обладает насыщенным вкусом и ароматом, при этом не является слишком сладким.

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