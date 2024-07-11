Террорист из ростовского СИЗО признал, что готовил теракт в Кисловодске

Фигурант дела о захвате заложников в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону Даниил Камнев признал на суде, что готовил теракт в Ставропольском крае в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да», — ответил мужчина на вопрос, признает ли он свою вину.

В ростовском СИЗО Камнев находился по делу о подготовке подрыва здания полицейского участка в Кисловодске в марте 2021 года. По версии следствия, подозреваемый и его сожительница собирались взорвать в помещении две самодельные бомбы. Кроме того, утверждается, что Камнев переводил деньги террористам в Сирии. «Газета.Ru» писала об этом деле.

Предполагается, что Камнев вместе с еще несколькими заключенными 16 июня участвовал в захвате в заложники сотрудников СИЗО-1. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что отец террористов из Дагестана сидит на карантине в СИЗО Махачкалы.