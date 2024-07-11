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Соцсети напугала женщина весом 25 килограммов, которая хочет похудеть

Oddity Central: людей напугала 25-килограммовая китаянка, мечтающая сбросить вес

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Baby Tingzi/Douyin

Пользователей соцсетей напугала 25-килограммовая женщина из Китая, которая хочет похудеть, пишет Oddity Central. Люди уверены, что ей нужно обратиться к врачу за помощью, но китаянка не хочет их слушать.

Молодая китаянка, чей вес составляет 25 килограммов, стала популярной в местных соцсетях. В своем аккаунте она регулярно публикует свои фотографии, на которых позирует на весах или подчеркивает свою худобу. При этом женщина считает, что ей нужно похудеть, чем пугает подписчиков.

Зрители считают, что у китаянки анорексия и ей срочно нужна медицинская помощь. Впрочем, саму блогершу эти заявления не волнуют, и она намерена добиться своей цели. Женщина считает, что ей ничего не угрожает.

«Трудно представить себе взрослого человека весом 25 килограммов», — пишут комментаторы.

Ранее в Китае мужчина заставил трехлетнюю дочь наполнить миску слезами в качестве наказания.

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