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ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали село в Брянской области

Богомаз: ВСУ дронами-камикадзе атаковали село Андрейковичи в Брянской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали село Андрейковичи Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

«Частично повреждено одно домовладение, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение», — отметил Богомаз.

Оперативные и экстренные службы сейчас работают на месте инцидента.

Утром 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Позднее сообщалось, что примерно в 60 км к югу от российской столицы местные жители услышали громкий взрыв примерно в 4:50. По словам очевидцев, они успели сфотографировать уничтоженный в небе над Ступинским районом беспилотник ВСУ. Они рассказали журналистам, что слышали два хлопка такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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