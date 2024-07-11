Стало известно о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя

Четверо детей, которые пострадали во время обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины, находятся в профильных отделениях РДКБ Минздрава. Они получают лечение после операций, одному из юных пациентов вскоре проведут еще одну – на сосудах голени. Об этом RT рассказал завотделением медреабилитации РДКБ Минздрава России Тимофей Ковальчук.

«Все дети и их родители находятся под динамическим наблюдением со стороны клинических психологов», — отметил Ковальчук.

По его словам, ранняя реабилитация включает в себя работу по восстановлению функций и чувствительности, а также профилактику гипотрофии. Операции детям провели в первые двое суток после госпитализации — хирурги удалили минные осколки, в том числе с помощью тораскопии.

В ближайшее время детей планируется перевести на второй этап реабилитации в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик». Там они получат в том числе психологическую помощь, а также займутся гидрокинезотерапией — гимнастическими упражнениями в воде.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверо спасти не удалось, в том числе двое детей.

По последним данным, в больницах Севастополя остаются пять взрослых пациентов, в столичных медучреждениях — девять человек.

Ранее было названо условие для прекращения обстрела приграничных территорий России.