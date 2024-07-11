В Крыму авиация тушит лесной пожар

В горно-лесной местности вблизи Судака в Крыму загорелась лесная подстилка на площади 10 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

На месте работают два вертолета Ми-8 МЧС. Авиация уже совершила на данный момент семь сбросов воды. В тушении пожара задействованы 149 специалистов и 29 единиц техники.

8 июля сообщалось, что из-за сильного пожара в Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация людей из ближайших баз отдыха. Глава района Сергей Бойко рассказал, что в 21:10 мск поступила информация о возгорании сухой растительности на горе на первом участке центрального пляжа бухты Инал. Площадь пожара составила 0,6 га.

До этого сообщалось, что было полностью ликвидировано возгорание сухой растительности площадью 5 тысяч квадратных метров рядом с железной дорогой в Астраханской области.

Ранее лесной пожар в Крыму тушили сутки.