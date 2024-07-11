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Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество

В Узбекистане осудили мужчину, который был награжден медалью за участие в СВО

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Anelo/Shutterstock

Жителя Узбекистана, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество. Об этом сообщается на портале Взгляд.uz.

Несколько лет назад Шавкат Юлдашев, родившийся в 1998 году, отправился в Россию в поисках работы. Сначала он трудился на стройке, а затем занялся продажей наркотиков и оказался в колонии.

Вскоре мужчина, осужденный на семь лет лишения свободы, воспользовался представившейся возможностью и согласился вступить в ряды ЧВК «Вагнер». В течение полугода уроженец Узбекистана воевал против Украины, за что был награжден медалью «За отвагу».

После этого Юлдашев вернулся на родину и попал под суд. За незаконную службу в рядах частной военной компании его приговорили к двум с половиной годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

Ранее суд Москвы заочно арестовал пятерых иностранных наемников.

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