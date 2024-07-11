Пожарные локализовали огонь в Химках

В Химках спасатели МЧС России локализовали пожар на площади 3000 квадратных метров на территории цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3000 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Утром 11 июля в подмосковных Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит. Кровля обрушилась на 1000 квадратных метрах. На место были направлены более 97 специалистов и 33 единицы техники.

По данным МЧС, внутри здания в начале пожара было 30 газовых баллонов, из них 10 вынесли пожарные.

Очевидец ЧП Дмитрий Савин рассказал «Газете.Ru», что на территории цеха были слышны сильные хлопки.

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