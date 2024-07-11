В Роспотребнадзоре заявили о закрытии предприятия, где делали вызвавшую ботулизм продукцию

250 тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, изъяли, производившее ее предприятие в Балашихе закрыли навсегда. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья, ее цитирует РИА Новости.

«250 тонн продукции снято, предприятие закрыто навсегда, если его можно назвать предприятием, и «Кухня на районе» остановлена на 90 суток решением суда», — отметила она.

Попова заявила, что причиной вспышки ботулизма в России стало нарушение правил и технологий при изготовлении продукта. По ее словам, всего в России ботулизмом заразились 417 человек.

В июне только в Москве с ботулизмом попали в больницы 227 человек. Сначала вспышки заболевания фиксировали в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.