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ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для сотрудников банка

Центробанк расширил список признаков мошеннических операций до шести пунктов

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Depositphotos

Центробанк России заявил, что решил расширить до шести пунктов список признаков мошеннических операций. Перечень критериев опубликовали на официальном сайте регулятора.

По данным ЦБ, финансовые учреждения России должны ориентироваться на этот список для предотвращения нанесения вреда россиянам.

Так, банки уже должны приостанавливать переводы на счета, сведения о которых есть в базе ЦБ о мошеннических счетах. Кроме того, важно не допускать нетипичные для клиента переводы, а также попытки совершить операцию с устройства, которое до этого использовал злоумышленник.

Теперь финансовые организации обязаны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Еще один новый критерий для пресечения действий мошенников — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя денег. При этом поступить в банк она может по любым каналам.

Третий критерий — банки будут обязаны учитывать информацию, которая поступила от сторонних организаций и там есть сведения о мошенничестве. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег была нехарактерная для клиента телефонная активность, пояснили в ЦБ.

В регуляторе заключили, что приказ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года.

Ранее мошенники начали обманывать россиян с помощью домовых чатов.

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