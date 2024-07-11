Гидрометцентр: в некоторых регионах России заметно похолодает

В ближайшие три дня в некоторых регионах России «значительно похолодает», предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура воздуха в Хабаровском и Приморском краях снизится до +20 градусов, рассказал он в беседе с RT.

В регионах, где ожидается похолодание, пойдут сильные дожди, к выходным они дойдут до юга Сибири и Дальнего Востока, отметил Вильфанд. Благодаря этому класс пожарной опасности в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области наконец-то снизится, подчеркнул он.

Однако на северо-востоке Якутии пятый класс пожароопасности останется и распространится на север, предупредил метеоролог.

«Дело в том, что сейчас на севере Якутии и на севере Красноярского края устанавливаются очень высокие температуры, до +25...+30 °С. Там полярный день, солнце незаходящее и антициклон», — пояснил он.

Напомним, также он предупредил о рекордной жаре, которая ожидается в центральной части страны. На юге Европейской территории воздух прогреется до 35-40 градусов. Рекорд по жаре побьет также погода в Магадане.

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