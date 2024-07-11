Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Попова назвала причину массового отравления ботулотоксином в России

Глава Роспотребнадзора: нарушение при производстве привело к вспышке ботулизма

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Нарушение правил и технологий привело к изготовлению опасного продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

«Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию», — сказала она.

Попова добавила, что лабораторные исследования, которые проводились при участии специалистов министерства обороны, подтвердили, что нет никакого иного «следа» в произошедшем. По ее словам, производитель покупал сухую фасоль за границами России, отваривал ее и паковал в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя.

«Технология не соответствовала никаким нормам. Отсутствие кислой среды в продукте — создали идеальную среду для развития спор клостридии, выделяющей ботулотоксин», — отметила глава Роспотребнадзора.

Попова сообщила, что всего в России ботулизмом заразились 417 человек.

В июне только в Москве с ботулизмом попали в больницы 227 человек. Сначала вспышки заболевания фиксировали в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами