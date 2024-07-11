Попова назвала причину массового отравления ботулотоксином в России

Нарушение правил и технологий привело к изготовлению опасного продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

«Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию», — сказала она.

Попова добавила, что лабораторные исследования, которые проводились при участии специалистов министерства обороны, подтвердили, что нет никакого иного «следа» в произошедшем. По ее словам, производитель покупал сухую фасоль за границами России, отваривал ее и паковал в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя.

«Технология не соответствовала никаким нормам. Отсутствие кислой среды в продукте — создали идеальную среду для развития спор клостридии, выделяющей ботулотоксин», — отметила глава Роспотребнадзора.

Попова сообщила, что всего в России ботулизмом заразились 417 человек.

В июне только в Москве с ботулизмом попали в больницы 227 человек. Сначала вспышки заболевания фиксировали в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.