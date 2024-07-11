При обстреле Шебекино пострадали местные жители

При обстреле Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин», — написал он.

Две женщины доставлены в больницу, еще одна от госпитализации отказалась. Четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, им оказана медицинская помощь.

В городе выявлены повреждения в двух соцобъектах и трех коммерческих объектах. Осколками посечены 15 автомобилей.

Накануне Гладков сообщил, что город Шебекино Белгородской области снова подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), общее число пострадавших достигло девяти. По словам главы региона, разрушений достаточно много. Большое количество поврежденных автомобилей. Что касается закрытия временного контура — службы области уже приступили к обмеру.

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