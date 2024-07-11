Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Шебекино пострадали местные жители

Гладков: при обстреле Шебекино пострадали семь человек

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

При обстреле Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин», — написал он.

Две женщины доставлены в больницу, еще одна от госпитализации отказалась. Четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, им оказана медицинская помощь.

В городе выявлены повреждения в двух соцобъектах и трех коммерческих объектах. Осколками посечены 15 автомобилей.

Накануне Гладков сообщил, что город Шебекино Белгородской области снова подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), общее число пострадавших достигло девяти. По словам главы региона, разрушений достаточно много. Большое количество поврежденных автомобилей. Что касается закрытия временного контура — службы области уже приступили к обмеру.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе создания зоны безопасности для Белгорода.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами