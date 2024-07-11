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Гидрометцентр предупредил россиян о рекордной жаре

Синоптик Вильфанд: в России будет аномальная жара во второй половине недели

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Во второй половине недели во многих регионах ожидается рекордная жара. Температура воздуха резко поднимется в центральной части страны и на юге Европейской территории, предупредил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Московской области и близлежащих регионах воздух прогреется до +30 градусов, а к выходным – до 31-32 градусов. В центрально-черноземных областях прогнозируется 36-37 градусов, а на юге Европейской части страны – 35-40 градусов.

По словам Вильфанда, рекорды уже второй день подряд бьет жара в Крыму, где температура превышает многолетние значения. Жару в Магадане синоптик назвал «невероятной» — там температура превысила абсолютный максимум, поднявшись до +24,1 градуса.

«Понятно, что для москвичей это звучит как очень комфортная погода, но в Магадане это невероятно жаркая погода», — заключил Вильфанд.

Напомним, в Астрахани и на Кубани из-за аномальной жары дефицит мощностей оставил около 600 тыс. россиян без электроэнергии. Подробнее о том, как россияне там живут при +40 градусах — в материале «Газеты.Ru».

Москвичам ранее рассказали, когда в столице спадет жара.

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