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В Петербурге возбудили уголовное дело после порчи могил участников СВО

МВД: в Петербурге возбудили дело о надругательстве над могилами участников СВО

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Shutterstock

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после порчи могил участников СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по северной столице и Ленинградской области.

По данным ведомства, правоохранители возбудили дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Сначала об инциденте рассказала 54-летняя жительница Василеостровского района города. Женщина поделилась, что на Смоленском кладбище неизвестные осквернили могилу ее супруга, который погиб на СВО 12 июня 2023 года. По словам заявительницы, она обнаружила на могиле сожженные венки.

Также к правоохранителям обращалась 50-летняя жительница Кировского района Ленобласти из деревни Горы. Она сообщила, что в ночь на 9 июля на могиле ее сына, похороненного на кладбище одноименной деревни, вандалы вырвали крест, сломали ограду, а также разорвали флаг, разбросали цветы и портрет покойного.

Ранее в Дагестане сломали посаженные в память о не вернувшихся с СВО бойцах деревья.

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