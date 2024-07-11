Психологи описали портрет российской женщины-чайлдфри

Если женщина решает отказаться от рождения детей, то переубедить ее не смогут даже специалисты, заявила психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН. По ее мнению, в России чайлдфри – это чаще всего женщина с внутренними конфликтами, которые берут начало в ее детстве.

Среди возможных психологических проблем таких женщин специалист назвала неудачный первый сексуальный опыт или отношения.

«Внутренние конфликты вызывают вот такую адаптацию психики — не хотеть детей. Это не нарушение, не болезнь и не диагноз», — подчеркнула Софьянова.

Женщины-чайлдфри, по мнению психолога, оторваны от реальности. Успешную терапию пройти они могут лишь в том случае, если чувствуют такую потребность. Без запроса психологическую проблему решить невозможно, заключила специалист.

Напомним, в Минюсте до этого сообщили о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. В Госдуме отметили, что люди должны иметь право сами выбирать свою жизненную позицию, однако не должны ее популяризировать.

Ранее в Совфеде оценили идею запрета движения чайлдфри.