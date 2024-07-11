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Назначен врио ректора БФУ имени Канта

Врио ректора Балтийского федерального университета стал Максим Демин

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Центр студенческой науки БФУ им. И. Канта/VK

Максима Демина назначили временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

»Минобрнауки России подтверждает информацию о назначении врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максима Викторовича Демина», — рассказали представители министерства.

В вузе Демин занимал должность проректора по научной работе.

10 июля занимавшего на тот момент пост ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину арестовали по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что они осуществили незаконную схему денежных поощрений подчиненных и присвоили более 18 млн рублей.

Предполагается, что Федоров издавал приказы о доплатах сотрудникам, а Мялкина их собирала и передавала начальнику.

Ранее в Минобрнауки высказались о задержании ректора БФУ.

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