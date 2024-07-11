В Роспотребнадзоре назвали количество заболевших ботулизмом по всей России

Всего в России 417 человек заразились ботулизмом. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что салат с фасолью, которым в основном отравились пострадавшие, доставили по 2882 адресам.

По ее словам, случаи ботулизма у пациентов зафиксировали в 11 регионах страны. При этом двух человек медики спасти не смогли.

1 июля сообщалось, что судебные приставы Москвы приостановили работу еще одной организации, продукты которой стали причиной вспышки ботулизма. Уточнялось, что приставы приостановили работу организации, располагающейся по улице Иловайская, из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В июне только в Москве с ботулизмом попали в больницы 227 человек. Сначала вспышки заболевания фиксировали в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.