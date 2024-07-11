Очевидцы заметили реанимобиль у горящего цеха в Химках

В Сходне (микрорайон подмосковных Химок) на территории загоревшегося цеха по производству керамических плит слышны сильные хлопки, рассказал «Газете.Ru» очевидец ЧП Дмитрий Савин. По его словам, на месте дежурит реанимобиль.

«Я нахожусь примерно в ста метрах от активного возгорания. На месте больше пяти пожарных расчетов. Хлопки периодически слышны. Как и звуки коллапса крыши. Приехали три скорых, из них одна — реанимация.

Прибывают дополнительные пожарные расчеты с Поварово и Андреевки», — сказал Дмитрий.

Утром 11 июля в подмосковных Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит. По данным Telegram-канала Shot, на данный момент площадь пожара увеличилась до 5 тыс. квадратных метров, сотрудники МЧС готовят вертолет для тушения с воздуха.

По данным канала, пожарные успели вынести из здания десять газовых баллонов, но внутри осталось еще 20. В здании частично обрушилась горящая кровля.

Как сообщает МЧС, в здании частично обрушилась кровля. Внутри склада находятся 30 газовых баллонов, из них 10 успели вынести пожарные.

На месте работают более 50 специалистов и 18 единиц техники. О пострадавших, как и о причинах возгорания информации не поступало.

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