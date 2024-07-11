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Полицейский выстрелил в собаку, которая напала на его сослуживца и пенсионерку

Во Франции полицейский выстрелил в агрессивную собаку и арестовал ее хозяйку

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cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

В Марселе собака напала на пожилую женщину и полицейского, его сослуживец открыл огонь, чтобы обезвредить животное. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел вечером 9 июля в детском парке около средней школы, где находились около 50 детей. Там же гуляла 64-летняя женщина, которая увидела, как малинуа прохожей сорвался у нее с поводка. Пенсионерка попросила хозяйку привязать свою собаку, но животное уже набросилось на нее.

Дочь пострадавшей быстро сообщила о произошедшем в полицию. К моменту прибытия полицейских хозяйка бельгийской овчарки уже успокоила своего питомца, но, увидев правоохранителей, пес вновь оборвал поводок и укусил одного из них за руку.

«Другому офицеру пришлось усыпить собаку», — пояснили в полиции Марселя.

Спасатели доставили пожилую женщину в больницу, где ей оказали помощь. Врачи также обработали рану полицейскому. Хозяйка собаки была арестована после того, как пострадавшие подали жалобу.

Ранее россиянка с собакой угрожала школьнице пистолетом из-за поведения ее питомца.

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