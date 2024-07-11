В подмосковных Химках горит кровля производственного цеха

В подмосковных Химках огнеборцы МЧС России тушат пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, загорелась кровля цеха по производству керамических плит на 80 квадратных метрах. Сейчас на месте работают 26 специалистов и 7 единиц техники.

Накануне в здании районного суда в Сочи начался пожар. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого в Сочи пожарные локализовали возгорание в здании суда в микрорайоне Лазаревское.

В этот же день пожар произошел на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Отмечается, что загорелся картон на открытой территории по сортировке вторсырья. На место прибыли более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае неизвестные спалили с помощью луп 230 гектаров пшеницы.