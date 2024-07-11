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Студента из Биробиджана приговорили к пяти годам за госизмену

ФСБ: суд вынес приговор по делу о госизмене студента из Биробиджана

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Студент из Биробиджана Еврейской автономной области приговорен к пяти годам лишения свободы за госизмену и сотрудничество со Службой безопасности Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что молодой человек через интернет «выполнял задание СБУ по сбору информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО».

После задержания он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Областное УФСБ возбудило и расследовало уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил обвиняемого студента к пяти годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

4 июля сообщалось, что Самарский областной суд приговорил жителя Кинельского района Георгия Камлаша к 13 годам заключения по делу о государственной измене. Подробности дела не разглашались, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Ранее ФСБ возбудила дело против жителя Якутии за перевод криптовалюты в поддержку ВСУ.

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