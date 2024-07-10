Бывшего депутата Рады объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск бывшего президента харьковского футбольного клуба «Металлист» экс-депутата Рады Александра Ярославского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959», — говорится в карточке.

Отмечается, что он разыскивается по статье уголовного кодекса (УК), при этом сама статья не уточняется.

Также 10 июля стало известно, что МВД России объявило в розыск украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который ранее был акционером Приватбанка. В базе розыска ведомства подчеркивается, что Боголюбова разыскивают по уголовной статье, которая не разглашается. До этого сообщалось, что бывший партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) Геннадий Боголюбов мог незаконно покинуть Украину.

Ранее об изъятии имущества украинского олигарха рассказали в Федеральной службе судебных приставов.