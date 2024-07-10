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Украинского миллиардера объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-акционера Приватбанка Боголюбова

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Global Look Press

МВД России объявило в розыск украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который ранее был акционером Приватбанка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В базе розыска ведомства подчеркивается, что Боголюбова разыскивают по уголовной статье, которая не разглашается.

До этого сообщалось, что бывший партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) экс-акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов мог незаконно покинуть Украину.

Отмечается, что официально он не пересекал границу, однако он уехал из страны, не проходя официальные пункты пропуска или используя паспорт на чужое имя.

Источники в правоохранительных органах предполагают, что Боголюбов может находиться в Австрии.

5 марта Кошехабльский районный суд Республики Адыгея взыскал в доход страны имущество украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Инстанция рассмотрела материалы административного дела по иску заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанными с ним лицами.

Ранее об изъятии имущества украинского олигарха рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

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