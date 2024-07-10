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Россиянам объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах

Тяжельников: купаться в фонтанах в жару не рекомендуется из-за риска инфекций

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Алексей Никольский/РИА Новости

Главный внештатный специалист по первично медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что освежаться в жару в фонтанах не рекомендуется, так как велик риск подхватить инфекцию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он подчеркнул, что подобные действия могут спровоцировать разные болезни. Также при купании в фонтанах можно получить различные травмы, например, синяки от струй воды или более тяжелые повреждения, если поскользнуться на плитке, добавил Тяжельников.

До этого сообщалось, что в Ноябрьске ребенок получил удар током, купаясь в фонтане, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ребенка госпитализировали после удара током в фонтане, мальчик решил охладиться и получил разряд. С места происшествия пострадавшего увезли на скорой, в больнице мальчику сделали ЭКГ.

Известно, что за исправность фонтана отвечает управление городского хозяйства городской администрации, там уверяют, что конструкция не представляет опасности. Возле фонтана установлены предупреждающие таблички.

Ранее в Перми девочка искупалась в фонтане и лишилась фаланги пальца ноги.

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