В авиакомпании прокомментировали падение самолета с туристами

Упавший в Татарстане самолет с туристами Cessna-172 был технически исправен. Об этом сообщает телеканал «Вести Татарстан» со ссылкой на организатора полета Степана Смирнова.

«У нас пилот-инструктор. Техника была в порядке накануне и сегодня. Все было своевременно. Потому что фото я видел там просто в поле, и ничего не видно, ничего не понятно. Техника была исправна. Пилот как бы любил полетать», — сообщил Смирнов.

Представитель авиакомпапнии предположил, что пилот решил добавить «острых ощущений».

До этого стали известны подробности о семье, разбившейся на самолете в Татарстане.

По версии следствия, 10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. Летательный аппарат выполнял экскурсионный полет. На его борту находилось четыре человека, в том числе ребенок. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.