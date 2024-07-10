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В Москве три женщины продали младенца в торговом центре за 65 тыс. рублей

В Москве женщин осудили за продажу ребенка в ТЦ

В Москве суд вынес приговор троим женщинам, которые продали ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурантки процесса договорились с женщиной и во время встречи в торговом центре передали ей младенца за 65 тысяч рублей. Отдавшая средства женщина действовала в рамках оперативного мероприятия.

«После получения денег и составления расписок злоумышленницы были задержаны», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщин возбудили уголовное дело по статье о купле-продаже человека, совершенной в отношении несовершеннолетнего. Каждую из троих фигуранток приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы. Срок они будут отбывать в колонии общего режима.

До этого в Ингушетии мать ребенка получила срок за продажу ребенка. По версии следствия, россиянка родила, но младенец был ей не нужен, поэтому она отдала новорожденного мечтавшей стать матерью соседке. Последняя заплатила за ребенка 400 тысяч рублей.

Спустя два года правоохранители узнали о произошедшем. Биологическая мать ребенка получила три года лишения свободы.

Ранее в Узбекистане осудили пару, которая пыталась продать младенца ради нового дома.

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