На Украине сожгли четыре автомобиля военных

Неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации подчеркивается, что во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады. На месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Накануне до этого в Одессе неизвестные сожгли автомобиль другого украинского военнослужащего. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Примерно в 1:00 (совпадает с мск) неизвестный поджег автомобиль Volkswagen. Пожар потушили через 10 минут, автомобиль получил повреждения.

7 июля похожий инцидент случился в Киеве. Сообщалось, что машина, которую подожгли неизвестные, стояла во дворе и на ней была военная символика. В итоге полностью сгорела передняя часть авто.

Ранее в Одессе автомобиль «прокатил» на капоте сотрудников ТЦК.